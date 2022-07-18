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Путин заявил, что России закрывают доступ к высоким технологиям для сдерживания развития

Алексей Курильченко
14:27 18.07.2022
Президент РФ призвал использовать суверенные наработки отечественных инновационных компаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Зарубежные страны намеренно закрывают России доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдерживать развитие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна должна использовать свои собственные наработки.

«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам... Вот как раз здесь нам и пытаются выставлять преграды, для того чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов для нашей страны. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию.

Также в ходе заседания Путин заявил о снижении уровня бедности по итогам 2021 года. Он отметил, что улучшение материального положения граждан является одной из основных национальных идей России.

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