Путин заявил, что результаты Ростеха в области высоких технологий «скромные»

По его словам, это прежде всего касается проектов создания сетей пятого поколения, а также производства оборудования для широкого внедрения Интернета вещей.

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Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой Ростеха над проектами в сфере высоких технологий. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», - подчеркнул он.

Особенно Путин отметил проекты создания сетей пятого поколения и проекты по улучшению производства оборудования для широкого внедрения Интернета вещей. Также он вспомнил, что в прошлом году пришлось перезапускать проект по развитию микроэлектронной отрасли.

В связи с этим президент РФ предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высоких технологий. Это решение поможет улучшить контроль над производящейся работой, считает он.