Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высоких технологий

Он высказал недовольство по поводу результатов «Ростеха» и сказал, как, по его мнению, стоит усилить контроль за работой в отрасли.

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Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам сделал ряд заявлений, касающихся высокотехнологичной отрасли. Он предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высоких технологий.

«Попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», - сказал он.

Такое предложение поступило от президента, когда он выразил недовольство результатами «Ростеха» в высокотехнологичной отрасли. По мнению Путина, это решение поспособствовало бы улучшению контроля за работой в отрасли.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается сдерживать развитие РФ и поэтому ограничивает доступ к высоким технологиям. Он призвал использовать разработки отечественных инновационных компаний, чтобы сдержать развитие России в высокотехнологичной отрасли было невозможно.