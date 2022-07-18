В Кремле сообщили о приказе Путина для ВС РФ избегать ущерба гражданским на Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, того же, увы, нельзя сказать об украинской стороне.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные имеют приказ от президента России Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш президент неоднократно подчеркивал, что наши Вооруженные силы имеют четкий приказ Верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения», - заявил Песков в интервью гостелерадио Ирана.

Он добавил, что ВС РФ работают на Украине очень аккуратно, используют высокоточное оружие и исключают удары по гражданской инфраструктуре. По словам Пескова, этого, увы, нельзя сказать об украинской стороне.

Особенно, как отметил пресс-секретарь президента России, это относится к батальонам украинских националистов, которые не гнушаются вообще ничем.

Ранее «Звезда» показала выставку украинских военных трофеев, оставшихся в Мариуполе после освобождения города.