В Кремле сообщили о приказе Путина для ВС РФ избегать ущерба гражданским на Украине
Российские военные имеют приказ от президента России Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наш президент неоднократно подчеркивал, что наши Вооруженные силы имеют четкий приказ Верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения», - заявил Песков в интервью гостелерадио Ирана.
Он добавил, что ВС РФ работают на Украине очень аккуратно, используют высокоточное оружие и исключают удары по гражданской инфраструктуре. По словам Пескова, этого, увы, нельзя сказать об украинской стороне.
Особенно, как отметил пресс-секретарь президента России, это относится к батальонам украинских националистов, которые не гнушаются вообще ничем.
Ранее «Звезда» показала выставку украинских военных трофеев, оставшихся в Мариуполе после освобождения города.