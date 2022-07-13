Суд в Москве отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов

© Фото: morgen_shtern, Instagram**

Суд отказался исключить из списка иноагентов российского рэп-исполнителя Моргенштерна*. Заседание по иску музыканта прошло в Замоскворецком суде столицы.

«Суд постановил отказать в исключении Моргенштерна Алишера Тагировича* из списка физлиц-иноагентов», - цитирует судью РИА Новости.

Минюст России в мае признал Моргенштерна* иностранным агентом. В графе «Сведения об иностранных источниках» на сайте ведомства указаны организации из Израиля и Украины. Уточняется также, что исполнитель осуществляет политическую деятельность. Рэпер с данным решением не согласился и 26 мая оспорил его.

Моргенштерн* с ноября 2021 года находится за границей, он покинул Россию после заявлений главы СК РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками.

* Моргенштерн признан в РФ иностранным агентом.

** Instagram - социальная сеть компании Meta Platfoms, признанной экстремистской в России.