Президент назвал и дальнейшее снижение одной из приоритетных задач правительства страны.

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Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня бедности по итогам 2021 года. Об этом он сообщил, говоря о выполнении задач российских нацпроектов на заседании совета по стратегическому развитию в понедельник, 18 июля.

«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, - это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно», - сказал президент.

Ранее Путин перечислил основные меры борьбы с бедностью. Президент привел следующие: адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и некоторые иные.