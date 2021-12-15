Путин перечислил основные меры борьбы с бедностью

Президент России Владимир Путин назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом власти. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он также перечислил основные меры борьбы с ней.

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов», - сказал российский лидер.

В качестве мер для повышения доходов граждан президент привел следующие: адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Ранее задачу свести бедность в стране до минимума Путин поставил перед руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.