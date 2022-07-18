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Косачев: в России появится закон о биоресурсных центрах и биологических коллекциях

Елизавета Потейчук
13:53 18.07.2022
С 1 июля вступил в силу комплекс требований, вытекающих из закона о биологической безопасности, по которому в РФ создается национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: David Oxberry, moodboard, Globallookpress
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Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что в России намерены разработать и внести в Думу закон о биоресурсных центрах и биологических коллекциях в рамках работы по усилению защиты РФ от биологических угроз.

«Следующая актуальная задача - это разработка и внесение законопроекта о биоресурсных центрах и биологических коллекциях. Я предлагаю нам всем консолидировать усилия, возглавить эту работу, нам с вами, Ирина Анатольевна, выступить в качестве соавторов, конечно, вместе с коллегами, учитывая высочайшую значимость этой темы, этого будущего закона для всей нашей страны», - отметил политик в ходе заседания парламентской комиссии, обращаясь к ее сопредседателю вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

Косачев добавил, что в России вступил с 1 июля в силу комплекс требований, которые вытекают из закона о биологической безопасности. По нему в нашей стране создается национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов. Согласно инициативе, биоресурсные центры - это организации, предоставляющие услуги по хранению живых клеток, геномов и биоинформации.

Напомним, Министерство обороны России представило новые факты о биолабораториях США на Украине. Так, лаборатории проводили испытания биопрепаратов на людях, в частности, на пациентах психиатрической клиники под Харьковом. Кроме того, в Минобороны подчеркнули - в документах НАТО инфекция туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов.

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