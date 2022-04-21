Минфин Индонезии: все члены G20, включая Россию, были приглашены на саммит

Сри Мульяни Индравати подтвердила, что Владимиру Путину направили приглашение на саммит.

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Президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение на саммит G20. Об этом сообщила глава минфина председательствующей в этом году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

«Уже все страны в G20 получили свои приглашения», - приводит слова Индравати ТАСС.

Глава ведомства отметила, что приглашения на саммит G20 направляются заранее. Отмечается, что встреча лидеров G20 пройдет осенью на острове Бали.

Ранее стало известно, что представители Великобритании, Канады и США покинули заседание G20 во время выступления российской стороны. Отмечается, что РФ участвовала в саммите дистанционно, делегацию возглавлял министр финансов Антон Силуанов.