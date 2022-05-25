Песков сообщил, что укрепление рубля постоянно обсуждается на совещаниях у Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях с участием главы государства Владимира Путина зачастую фигурирует тема укрепления рубля. По его словам, правительство РФ должно обратить на данную тематику особое внимание.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», - сказал Песков.

До этого Дмитрий Песков заявил, что не РФ является источником проблемы, которая ведет к угрозе глобального голода. Официальный представитель Кремля отметил, что всему виной санкции и те, кто их вводит против России.