Политик подчеркнула, что Североатлантический альянс - не оборонительный союз, так как для членов НАТО на протяжении многих лет в приоритете стоят экономические и геополитические интересы, которые они преследуют без раздумий.

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Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала европейские страны преодолеть стремление к конфронтации и покончить с блоковым мышлением, чтобы сохранить мир, стабильность и безопасность. По словам политика, единственным способом выбраться из «спирали эскалации» в настоящее время является мирное уравновешивание интересов.

«Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и заменой на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество», - указала депутат в беседе с газетой Global Times.

Дагделен при этом подчеркнула, что Североатлантический альянс - не оборонительный союз, так как для членов НАТО на протяжении многих лет в приоритете стоят экономические и геополитические интересы, которые они преследуют без раздумий. Также политик отметила, что Евросоюзу необходимо прекратить подстраиваться под стратегию США, ибо без учета интересов России в Европе не получится достичь мира.

Ранее в Испании посчитали, что в рамках саммита Североатлантического альянса прозвучали десять лживых заявлений. Испанский журналист подчеркнул, тезис о том, что НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, звучит не только лживо, но и агрессивно, так как цель организации - запугивание.