Посол РФ заявил, что Россия примет ответные меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии

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Россия в случае появления постоянных военных баз Североатлантического альянса в Финляндии будет вынуждена принимать ответные, адекватные меры для обеспечения собственной безопасности. С таким заявлением выступил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Вместе с тем он выразил надежду, что власти государства осознают, что подобное развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии.

«Другое дело, если на территории Финляндии появится натовская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», - отметил Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд в статье для Bloomberg выразила мнение, что граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО в случае принятия скандинавской страны в альянс. По ее словам, вступление в альянс Финляндии и Швеции может иметь больше недостатков, чем преимуществ.