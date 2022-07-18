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Лавров: Европа больше всех страдает от санкций против РФ и опустошает свои арсеналы

Марина Крижановская
00:48 18.07.2022
Так, Сергей Лавров назвал политику стран «коллективного Запада» - «театром одного актера».
Лавров: Европа больше всех страдает от санкций против РФ и опустошает свои арсеналы
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блок европейских стран занимается самовредительством. В частности, как отметил министр, Европа закупает дорогой газ у США и опустошает свои рынки вооружения для дальнейших закупок оружия у американских партнеров. Об этом Сергей Лавров написал в своей статье для издания «Известия».

«Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», - сообщается в статье Лаврова.

Говоря о Североатлантическом альянсе и Евросоюзе и якобы «стратегической автономии» последнего, Лавров назвал это спектаклем. В то время как политику стран «коллективного Запада» - «театром одного актера».

Также глава МИД России охарактеризовал суть стратегии ЕС - который пригласит войти в него все европейские страны - «от Исландии до Украины», но не Россию.

«Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи», - отметил высокопоставленный российский дипломат.

Ранее глава МИД России заявил, что раздвоенность мнений по украинскому вопросу показывает равнодушие Запада к украинским гражданам и обеспокоенность идеологией, а не безопасностью Украины. Об этом Сергей Лавров рассказал после совещания министров иностранных дел G20 в Индонезии.

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