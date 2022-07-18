Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в следственном изоляторе

По данным прессы, рядом с телом Керефова также была обнаружена предсмертная записка.

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Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Отмечается, что его тело было найдено в одиночной камере в СИЗО №1 города Ногинска в Московской области. Напомним, Залим Керефов был арестован за продажу наркотиков.

По данным Telegram-канала SHOT, рядом с телом Керефова также была обнаружена предсмертная записка, в которой он раскаивается в содеянном. ФСБ РФ совместно со следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области 8 июля задержали проректора РТА с поличным при реализации очередной партии наркотических средств.

По данным следствия, Керефов, используя криптографические мессенджеры, закупал наркотики и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по их продаже в DarkNet. Кроме того, ФСБ РФ вскрыла и пресекла деятельность лаборатории, производящей синтетические наркотики в интересах подозреваемого.