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Килограммы наркотиков и тайная комната: кадры задержания проректора РТА Керефова

Егор Левин
13:20 08.07.2022
В ходе обысков в служебных кабинетах, пяти жилищах и нарколаборатории изъяты 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры, оборудование и денежные средства в сумме 7 миллионов рублей и 31 тысячи долларов США.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ РФ совместно со следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области задержали с поличным при реализации очередной партии наркотических средств проректора Российской таможенной академии Залима Керефова.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя криптографические мессенджеры, закупал наркотики и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по их продаже в DarkNet. Керефов непосредственно вел переговоры с покупателями, определял формы и механизмы расчетов, координировал деятельность курьеров по расфасовке и закладке и предоставлял информацию о них конечному потребителю.

Следственные действия также проведены в отношении еще троих сотрудников таможенной академии, признавшихся в приобретении наркотиков у проректора для личного потребления. Кроме того, ФСБ РФ вскрыла и пресекла деятельность лаборатории, производящей синтетические наркотики в интересах подозреваемого.

В ходе обысков в служебных кабинетах, пяти жилищах и нарколаборатории изъяты 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, денежные средства в сумме 7 миллионов рублей и 31 тысячи долларов США.

В отношении Керефова и его сообщников возбудили три уголовных дела по статьям о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном производстве в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт наркотиков также в особо крупном размере, а также незаконном сбыте организованной группой в крупном размере. Люберецкий суд МО избрал проректору меру пресечения в виде заключения под стражу.

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