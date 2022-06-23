Компания Nike объявила о полном уходе из России

В марте компания приостановила поставки своей продукции, но онлайн-магазины продолжали работу.

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Американский бренд спортивной одежды Nike полностью уйдет с российского рынка. В марте компания прекратила поставки в РФ своей продукции, но не останавливала работу онлайн-магазинов.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», - сообщается на сайте компании.

Ранее сенаторы Совета Федерации в рамках заседания одобрили закон, который предусматривает защиту лиц, ввозящих в страну товары путем параллельного импорта, то есть без согласия правообладателей. Данный закон защищает отечественные компании от уголовной и административной ответственности.