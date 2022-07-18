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В Омский автобронетанковый институт поступили тренажеры для освоения «Арматы»

10:58 18.07.2022
Начальник института генерал-майор Сергей Приймак отметил, что программа подготовки курсантов актуализируется каждый год. В институт постоянно поступают новые образцы техники. 
В Омский автобронетанковый институт поступили тренажеры для освоения «Арматы»
© Фото: Минобороны России
Танк Т-14 на платформе «Армата»
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В Омский автобронетанковый инженерный институт поступили тренажеры для освоения машин на базе универсальных гусеничных платформ «Армата» и «Курганец». Об этом сообщил начальник института генерал-майор Сергей Приймак. 

«Парк института включает в себя новейшие танки Т-90 и Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, специальные транспортные средства "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, подвижные ремонтные мастерские нового поколения. В институт уже поступили тренажеры для освоения машин на базе универсальных гусеничных платформ "Армата" и "Курганец"», - сообщил Приймак в интервью газете «Красная звезда». 

Он отметил, что программа подготовки курсантов актуализируется каждый год. В институт постоянно поступают новые образцы техники. 

Также генерал-майор отметил, что в Омском автобронетанковом инженерном институте постоянно следят за развитием военной техники и методами вооруженной борьбы иностранных государств. Программы подготовки совершенствуются и с учетом этой динамики. В этом году, например, в рамках огневой подготовки особое внимание уделялось элементам армейской тактической стрельбы и способам противодействия вражеским беспилотникам. 

Ранее «Звезда» показала кадры работы комплекса «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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