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В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов на Шенген

Елизавета Потейчук
10:27 18.07.2022
Так, для записи на подачу документов через визовый центр Франции свободные окна есть только на август, сообщили в АТОР.
В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов на Шенген
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В российских визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные места на получение шенгенских виз. Уточняется, что трудности связаны с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса у туристов во время летних отпусков.

Так, по данным РБК, испанский визовый центр предлагает по 500-600 мест на запись в день, которые делятся на несколько визовых центров по всей России. В частности, на Москву приходится порядка 300 мест. Как отметила генеральный директор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова, до этого туристы могли подать документы в приоритетном порядке за дополнительную плату, но сейчас данная опция не работает.

Вместе с тем директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин отметил, что консульство Греции принимает в день 150 паспортов со всей России. При этом визовый центр предупреждал граждан, что россияне, которые желают отправиться в путешествие после 25 июля и подали необходимый пакет документов, при обработке заявлений и возврате паспорта могут столкнуться с задержками.

Более того, для записи на подачу документов через визовый центр Франции свободные окна есть только на август, пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Напомним, Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россиянам не удастся подать документы на получение визы в Грецию. Вместе с тем причины приостановки и сроки возобновления приема документов на визу неизвестны. По данным АТОР, свою деятельность на данный момент приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

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