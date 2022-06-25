АТОР сообщила, что Греция приостановила прием документов на визы от россиян

По данным Ассоциации, свою деятельность на данный момент приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

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Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россиянам не удастся подать документы на получение визы в Грецию. Согласно сведениям организации, свою деятельность на данный момент приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

«Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», - сообщили в Ассоциации.

Вместе с тем причины приостановки и сроки возобновления приема документов на визу неизвестны. Уточняется, что в одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» указали, что сейчас проводится обновление системы визового центра. Но на сайте самого визового центра отсутствуют сведения о приостановке приема документов.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили об опасности отдыха в Греции для россиян из-за агрессии и дискриминации в их адрес. При этом, по данным Ассоциации туроператоров, Греция наряду с Италией - страна, получить визу в которую россиянам сейчас проще всего, за пять-семь дней.