ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Согласно заявлению представительства ЛНР в СЦКК, обстрел ВСУ Стаханова произошел в 22:35.
© Фото: Sgt. Dustin Biven, Keystone Press Agency, Global Look Press
Вооруженные силы Украины выпустили по городу Стаханов ЛНР две ракеты из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).
«Зафиксирован обстрел: 22.35 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики сообщили о выпуске 10 ракет со стороны Вооруженных сил Украины по Макеевке из БМ-21 «Град». Кроме того, ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.