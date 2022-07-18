ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины выпустили по городу Стаханов ЛНР две ракеты из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

«Зафиксирован обстрел: 22.35 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики сообщили о выпуске 10 ракет со стороны Вооруженных сил Украины по Макеевке из БМ-21 «Град». Кроме того, ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.