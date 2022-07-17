Украинские войска выпустили 10 ракет по Макеевке из «Града»

Представительство ДНР также сообщило об атаке ВСУ Донецка снарядами калибра 152 мм.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку ракетами из БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

«21.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило об атаке ВСУ в направлении Петровского района города Донецк. Согласно заявлению представительства, украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметров.

Ранее военный эксперт СЦКК Донецкой Народной Республики, майор Сергей Переверзев рассказал, что количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения оружия НАТО и тактических ракетных комплексов «Точка-У». С начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса территория ДНР была атакована ракетами ТРК «Точка-У» более 30 раз.