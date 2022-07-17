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В Госдуме оценили назначение Борисова на пост главы Роскосмоса

Анна Назайкина
09:23 17.07.2022
Депутат Кравченко рассказал, какое впечатление во время работы в Роскосмосе на него произвел Борисов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Богатый опыт Юрия Борисова должен позволить ему на посту главы Роскосмоса завершить реформирование отрасли. Таким мнением со «Звездой» поделился депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Богатый опыт Юрия Ивановича должен позволить ему завершить реформирование отрасли, он уже давно в промышленности. В Роскосмосе он совсем не новичок», - сказал он.

Кроме того, Кравченко рассказал, какое впечатление во время работы в Роскосмосе на него произвел Борисов.

«Когда я еще работал в корпорации, мы знали Юрия Ивановича как заказчика основного от министерства обороны в качестве заместителя министра обороны. Он достаточно строго скрашивал, определяя рамки для нас», - добавил парламентарий.

Депутат ГД заявил, что на должности генерального директора государственной корпорации у него будет реальная возможность показать свой опыт, применить его на практике.

В минувшую пятницу указами президент РФ Борисов освободил от должности заместитель предстатель правительства РФ по вопросам ОПК и назначил его главой Роскосмоса.

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