В стране и мире Все люди на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли Анна Назайкина Как утверждается, на месте падения вертолета обнаружены тела трех погибших. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: Все люди на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли, говорится в сообщении МЧС. «Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», - сообщили в экстренных службах. Сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал в своем Telegram-канале, что пропавший накануне вертолет нашли сгоревшим. На борту Robinson были два пассажира и пилот. По данным некоторых СМИ, за штурвалом находился биатлонист Игорь Малиновский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика