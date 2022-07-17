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Все люди на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли

Анна Назайкина
09:19 17.07.2022
Как утверждается, на месте падения вертолета обнаружены тела трех погибших.
Все люди на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Все люди на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли, говорится в сообщении МЧС.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», - сообщили в экстренных службах.

Сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал в своем Telegram-канале, что пропавший накануне вертолет нашли сгоревшим.

На борту Robinson были два пассажира и пилот. По данным некоторых СМИ, за штурвалом находился биатлонист Игорь Малиновский.

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