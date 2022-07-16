На Камчатке пропал вертолет Robinson
На Камчатке пропал вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. Как уточнили в МЧС, борт не вышел вовремя на связь.
«Вертолет Robinson, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, воздушное судно следовало из кальдеры вулкана Узон в село Мильково.
В экстренных службах заявили , что утром для поиска задействуют вертолет Ми-8 МЧС, дежурную смену региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф.
Одним из самых громких авиационных происшествий за последнее время стало крушение Ан-2 в Якутии. Его обломки удалось найти только через 10 дней после ЧП. При падении воздушного судна выжил лишь один пассажир, его нашли в тайге. О своем спасении он подробно рассказал «Звезде».