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На Камчатке пропал вертолет Robinson

Анна Назайкина
13:05 16.07.2022
В экстренных службах заявили, что с наступлением светлого времени суток для поиска задействуют вертолет Ми-8 МЧС.
На Камчатке пропал вертолет Robinson
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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На Камчатке пропал вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. Как уточнили в МЧС, борт не вышел вовремя на связь.

«Вертолет Robinson, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, воздушное судно следовало из кальдеры вулкана Узон в село Мильково.

В экстренных службах заявили , что утром для поиска задействуют вертолет Ми-8 МЧС, дежурную смену региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф.

Одним из самых громких авиационных происшествий за последнее время стало крушение Ан-2 в Якутии. Его обломки удалось найти только через 10 дней после ЧП. При падении воздушного судна выжил лишь один пассажир, его нашли в тайге. О своем спасении он подробно рассказал «Звезде».

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