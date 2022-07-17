Решающая битва: 80 лет назад началось Сталинградское сражение

Сталинград стал символом героизма и мужества советских людей, который знают во всем мире.

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Семнадцатого июля 1942-го года, 80 лет назад началась Сталинградская битва. Это официальная дата, но первый ее бой произошел на два дня раньше. На границе с Ростовской областью наши танкисты сумели притормозить наступление крупного бронетанкового формирования вермахта. Ветеран Амбарцум Кардашьян начал свой боевой путь в 16 лет с учебной части в Сталинграде. Он дойдет до Берлина, а потом станет водителем маршала Рокоссовского. Разрушенный немцами Сталинград увидит весной 43-го, почти сразу после его освобождения.

«Там ничего не было, вот бульдозером сравнять если, одни трубы и здания. Одни стены, наша воинская часть, казармы», - вспомнил ветеран Великой Отечественной войны Амбарцум Кардашьян.

Решающая битва, которая началась в этот день ровно 80 лет назад, считается самым кровопролитным сражением Великой Отечественной. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Но в апрельской директиве германского командования были куда более далеко идущие планы, а Сталинград в ней лишь вскользь упоминался.

«Здесь излагаются планы летней кампании противника, на лето 42-го года, но Сталинград там заявлен далеко не как самая главная цель. Как заявлял Гитлер на совещании в Полтаве, что если он не добудет нефть Грозного и Майкопа, то будет вынужден прекратить эту войну», - рассказала заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Скорченко Ирина.

У противника изначально было серьезное преимущество в людях и в технике. 1200-м немецким самолетам мы могли противопоставить только 450. Но ценой неимоверных усилий советским бойцам удалось втянуть гитлеровцев в затяжные бои. В Сталинграде была смертельная схватка за каждый дом, подвал и даже ступеньки лестниц.

К противнику подходили максимально близко, порой стороны разделяли всего десятки метров. Это делалось специально - чтобы связать руки немецкой авиации, они порой избегали ударов, чтобы не попасть по своим. Сражались за каждый метр, штыками и ножами. И такие расстояния, меньше ста метров, защитники города проходили за несколько суток. Командиры шутили - «немцев в этом доме не прописывают». Пятьдесят девять дней сержант Павлов и его товарищи держали оборону дома. Всего 25 человек против нескольких немецких дивизий. Сейчас в том самом подвале, где укрывалась группа Павлова, школьникам рассказывают об удивительном подвиге.

«Штаб полка, штаб дивизии находился, и самое главное, здесь весь личный состав в землянках, не простреливаемых немцами. И дом Павлова был центром всей этой обороны», - объяснил президент Волгоградской региональной общественно-патриотической организации клуб «Сталинград» Игорь Коротков.

Все говорило за то, что выстоять советскому солдату в этом городе было невозможно, но сталинградцы не сдавались. В самые тяжелые дни работал и местный тракторный завод.

«Когда шли уже бои на подступах к заводу, то рабочие выпустили 250 танков Т-34, это огромное подспорье, их никуда не направляли, они тут же вступали в бой за Сталинград», - сказал военный историк Юрий Савченко.

Когда в почти полностью разрушенном городе стабильно с конвейера сходит военная техника, Паулюс не мог доложить Гитлеру, что Сталинград взят. Расставленные сейчас на гранитных постаментах башни Т-34 по всему Волгограду показывают линию максимального подхода фашистов к Волге и откуда потом, в ноябре 42-го, началось контрнаступление Красной Армии.

Мамаев курган - место высшего напряжения боев за Сталинград. На военно-топографических картах Великой Отечественной он значился как «Высота 102». Тот, кто ею владел, мог контролировать почти весь город, Заволжье и переправы через Волгу. В этом месте не останется ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и авиабомб. Все ключевые точки, как на ладони, включая стратегические заводы. Курган постоянно переходил из рук в руки. Бывшие офицеры вермахта в своих воспоминаниях будут писать, что после ураганного огня в воронках, где уже не должно быть ничего живого, снова и снова появляется русская пехота. Здесь установлены мемориальные плиты тем, кто показывал образцы мужества, как, например, снайпер-артиллерист Илья Шуклин.

«Он отточил свое мастерство до совершенства, сколько снарядов из-за Волги, столько у фашистов горит танков. Пять снарядов - пять танков, десять - десять», - отметил военный историк Юрий Савченко.

Дочь еще одного героя Сталинградской битвы Леонида Чумаченко в Музее Победы показывает на выставке личные вещи прославленного летчика - фотографии, линейку, которую отец всегда брал в полет, ордена за множество сбитых гитлеровских самолетов. Родным Леонид Карпович о войне почти не рассказывал, отвечал всегда одинаково: «Я воевал для того, чтобы вам всего этого не знать».

«Он всегда смотрел на Волгу... Я говорю: "Пап, что ты туда смотришь, там же ничего нет", а он говорит: "Да я, доченька, вспоминаю". Что он думал, никогда не рассказывал», - вспомнила дочь прославленного летчика Лариса Чумаченко.

Находки поисковиков в Ростовской области позволяют говорить, что Сталинградская битва началась еще за несколько дней до официально принятой даты, 17 июля. В местах, откуда до Сталинграда 3,5 часа езды на машине.

«Отвага наших танкистов, пехотинцев из 600-го полка из 196-ой дивизии, которые тогда, 15 числа, начали занимать позиции у хутора Золотое... сражаться с немецкими танками... и эти героические соединения позволили задержать немецких танкистов», - эксперт военно-исторического общества Андрей Кудряков.

Бои на Волге продолжались 6,5 месяцев. Второго февраля 1943-го года капитулировали остатки армии Паулюса. Девяносто тысяч немецких солдат попали в плен. Сдался и сам фельдмаршал. На тегеранской встрече Черчилль подарил Сталину меч, выкованный по указу британского короля Георга 6-го, как символ восхищения мужеством нашего народа. Тогда советский солдат подарил всему миру веру в победу над фашизмом.