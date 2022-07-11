Армия Военные инженеры разгромили «диверсантов» под Хабаровском В Минобороны России уточнили, что все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в установленные сроки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Хабаровском крае состоялись тактико-специальные учения с военнослужащими инженерного соединения ВВО. Темой стало разминирование путей движения техники. Об этом сообщает Минобороны России. Военнослужащие обнаружили условно заминированный участок местности с минно-взрывными заграждениями. Военнослужащие принялись готовить проход для боевых машин через «заминированное» поле. «В указанный район вышла передовая саперная группа, оснащенная миноискателями "Коршун", для проверки дороги на наличие взрывных устройств. В результате действий саперов путь для движения техники был полностью очищен от мин», - говорится в сообщении. После этого на колонну напали условные диверсанты. Их действия блокировало подразделение антитеррора, которое прикрывал бронетранспортер. В Минобороны России уточнили, что все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в установленные сроки. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика