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Военные инженеры разгромили «диверсантов» под Хабаровском

12:23 11.07.2022
В Минобороны России уточнили, что все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в установленные сроки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Хабаровском крае состоялись тактико-специальные учения с военнослужащими инженерного соединения ВВО. Темой стало разминирование путей движения техники. Об этом сообщает Минобороны России. 

Военнослужащие обнаружили условно заминированный участок местности с минно-взрывными заграждениями. Военнослужащие принялись готовить проход для боевых машин через «заминированное» поле. 

«В указанный район вышла передовая саперная группа, оснащенная миноискателями "Коршун", для проверки дороги на наличие взрывных устройств. В результате действий саперов путь для движения техники был полностью очищен от мин», - говорится в сообщении. 

После этого на колонну напали условные диверсанты. Их действия блокировало подразделение антитеррора, которое прикрывал бронетранспортер. 

В Минобороны России уточнили, что все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в установленные сроки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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