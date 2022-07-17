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Опубликованы кадры крушения украинского самолета «Антонов» в Греции

Максим Крюков
02:26 17.07.2022
По предварительной информации, воздушное судно доставляло боеприпасы.
© Видео: MikeGk78, Twitter © Фото: MikeGk78, Twitter
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В социальной сети Twitter был опубликован видеоролик, на котором видны падение и дальнейший взрыв грузового самолета «Антонов» украинской авиакомпании. Борт выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия.

По имеющейся информации, пилот воздушного судна успел сообщить об отказе двигателя, после чего получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. Однако в десяти морских милях к западу от города летательный аппарат пропал с радаров.

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, охваченный пламенем самолет был обнаружен у села Палеохори в муниципалитете Пангеу.

По неподтвержденным данным, воздушное судно перевозило боекомплект. Однако в ERT заявили, что самолет доставлял 12-тонный груз, который классифицируется как опасный.

Ранее было опубликовано видео легкомоторного самолета после жесткой посадки под Рязанью. Как утверждается, на борту воздушного судна было два человека, никто из них не пострадал. В экстренных службах заявили, что из-за авиационного происшествия упали пять столбов электросетей, вследствие чего остались без электроснабжения три населенных пункта.

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