Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов в рамках внесудебного банкротства

Полностью списали долги уже шесть тысяч россиян.

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Гражданам России, воспользовавшимся внесудебным банкротством, будут списаны долги на сумму свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, пишет «Известия».

С 1 сентября 2020 года в России разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. Процедура является бесплатной, она позволяет избавиться от долгов перед кредиторами, если выплатить их невозможно.

С сентября 2020 по май 2022 года к процедуре допущены девять тысяч россиян. По словам Торосова, полностью списали долги шесть тысяч россиян. Сумму уже списанных задолженностей он не уточнил.

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