В Гознаке рассказали об особенностях бумаги обновленной сторублевой купюры

Бумага обновленной купюры пропитана специальным составом, который защищает от микробов и продлевает срок службы банкноты.

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Модернизированные сторублевые банкноты будут изготовлены на особой бумаге. Об этом журналистам рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Само по себе техническое решение - лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», - пообещал он в беседе с «Известиями».

Все эти технологии позволят увеличить срок службы купюры, которая обычно изнашивается за год.

«Если банкнота номиналом в 100 рублей находится в активном и даже жестком обращении, то служит она примерно год. В связи с изменениями при обновлении можно дополнительно получить до полугода», - сообщил глава Гознака.

Презентация новой сторублевки состоялось накануне. Над дизайном банкноты больше года трудились художники Гознака и ЦБ. Работая над новым обликом купюры, специалисты приняли решение отойти от строгой привязки к городской тематике, когда каждый российский регион был представлен на купюрах.

На лицевой стороне напечатаны Спасская башня Кремля, парк «Зарядье», Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне изображен Ржевский мемориал. При наклоне банкноты голографическая защитная нить и число «100» переливаются разными цветами. На новых банкнотах также размещен QR-код, который направляет на официальный сайт Центробанка.