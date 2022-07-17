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Глава МИД Саудовской Аравии раскрыл подробности разговора Байдена с принцем

Сергей Лебедев
05:42 17.07.2022
Якобы американский президент не обвинял собеседника в убийстве журналиста Джамалая Хашогджи.
Глава МИД Саудовской Аравии раскрыл подробности разговора Байдена с принцем
© Фото: Saudi Press Agency, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр раскрыл подробности диалога  американского президента Джо Байдена и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана. Чиновник присутствовал на встрече двух лидеров и слышал разговор полностью.

По данным Fox News, чья журналистка пообщалась с дипломатом, руководитель США не обвинял принца в убийстве журналиста Джамалая Хашогджи. Якобы министр иностранных дел Саудовской Аравии не слышал подобного при встрече.

При этом Джо Байден в ходе пресс-конференции все же сказал, что считает Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

При этом, по его словам, наследный принц Саудовской Аравии якобы отверг обвинения. Он заявил, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это.

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