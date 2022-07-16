В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден возложил ответственность за убийство журналиста Хашукджи на Саудовского принца

Ян Брацкий
12:17 16.07.2022
По заверению американского лидера, на переговорах с официальным Эр-Риядом он также поднял вопросы нарушения прав человека в стране.
Байден возложил ответственность за убийство журналиста Хашукджи на Саудовского принца
© Фото: Chris Kleponis, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. С таким заявлением глава Белого дома выступил перед журналистами в Джидде по итогам переговоров с руководством страны.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», - приводит высказывание Байдена телеканал CBS.

Обозреватель The Washington Post и Джамаль Хашукджи, проживавший в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года. Как рассказала его невеста, сотрудники консульства Саудовской Аравии накануне пригласили  журналиста для оформления документов, а ее саму в здание не пропустили. После нескольких часов ожидания девушке сообщили, что ее жених якобы уже покинул консульство.

Джо Байден прибыл в Эр-Рияд накануне для встречи с Саудовским наследным принцем. Главная цель его визита - уговорить ближневосточных партнеров увеличить поставки топлива. Добиться этого президент США хочет, чтобы остановить рост цен на бензин в стране. На фоне этого визита, немецкая пресса указала на разницу в организации приемов Байдена и Владимира Путина. По мнению журналиста телеканала Welt, это прямо указывает на рост влияния Москвы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 Армия
Видео
Военнослужащий ВС РФ объяснил, почему звук вражеского миномета на самом деле самый приятный
09:56 Армия
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
09:05 В стране и мире
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержан
08:51 В стране и мире
Видео
Погибшие в авиакатастрофе мексиканские военные ловили главу наркокартеля
08:17 В стране и мире
Конгресс США выделит $100 млн на обучение украинских пилотов
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.