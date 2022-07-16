Байден возложил ответственность за убийство журналиста Хашукджи на Саудовского принца

По заверению американского лидера, на переговорах с официальным Эр-Риядом он также поднял вопросы нарушения прав человека в стране.

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Президент США Джо Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. С таким заявлением глава Белого дома выступил перед журналистами в Джидде по итогам переговоров с руководством страны.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», - приводит высказывание Байдена телеканал CBS.

Обозреватель The Washington Post и Джамаль Хашукджи, проживавший в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года. Как рассказала его невеста, сотрудники консульства Саудовской Аравии накануне пригласили журналиста для оформления документов, а ее саму в здание не пропустили. После нескольких часов ожидания девушке сообщили, что ее жених якобы уже покинул консульство.

Джо Байден прибыл в Эр-Рияд накануне для встречи с Саудовским наследным принцем. Главная цель его визита - уговорить ближневосточных партнеров увеличить поставки топлива. Добиться этого президент США хочет, чтобы остановить рост цен на бензин в стране. На фоне этого визита, немецкая пресса указала на разницу в организации приемов Байдена и Владимира Путина. По мнению журналиста телеканала Welt, это прямо указывает на рост влияния Москвы.