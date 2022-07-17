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МЧС РФ направило Ми-8 со спасателями для поиска пропавшего вертолета на Камчатке

Максим Крюков
05:05 17.07.2022
Днем 16 июля появилась информация о пропаже вертолета Robinson, на борту которого находилось три человека.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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МЧС России организовало спасательную экспедицию для поиска пропавшего вертолета Robinson на Камчатке. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в предполагаемый район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту и необходимым оборудованием для проведения спасательных работ.

Накануне стало известно, что на Камчатке пропал вертолет Robinson, на борту которого, по предварительной информации, находилось три человека. Как уточнили в МЧС, борт не вышел вовремя на связь. По предварительным данным, воздушное судно следовало из кальдеры вулкана Узон в село Мильково.

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