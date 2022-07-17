Эксперт пояснил, почему Саудовская Аравия не исполнит просьбу Байдена о нефти

Страна вряд ли сильно увеличит объемы добычи нефти, так как это может привести к снижению цены «черного золота» и негативно скажется на доходах.

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Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+. По мнению экспертов, страна вряд ли сильно увеличит объемы добычи нефти, так как это может привести к снижению цены «черного золота» и негативно скажется на доходах.

«С учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», - выразил свое мнение в беседе с Hamshahri эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

Напомним, на днях американский президент Джо Байден посетил Эр-Рияд. Он провел встречу в руководством страны, в ходе которой попросил увеличить объемы добычи нефти. Ему это нужно для того, чтобы сократить мировое потребление российского сырья и остановить рост цен на бензин в самих Штатах.

Саудовская Аравия пообещала поддерживать баланс мирового рынка нефтепродуктов с целью обеспечения устойчивого экономического роста. Однако что же конкретно кроется под этой формулировкой пока неизвестно.