В Белом доме объявили, что Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка

Кроме того, Эр-Рияд и Вашингтон объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности.

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Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефтепродуктов с целью обеспечения устойчивого экономического роста. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров арабской страны с представителями делегации Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в Белом доме.

«Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», - говорится в сообщении.

Кроме того, Эр-Рияд и Вашингтон объявили о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, которое подразумевает «обмен данными об угрозах в данной сфере и действиях злоумышленников в целях усиления общей защиты двух стран».

По сообщению Белого дома, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты обусловились тесно взаимодействовать по вопросам обмена передовым опытом, технологиями, инструментами, а также подходами к обучению в киберсфере.

Ранее Джо Байден рассказал, как идут переговоры по нефтяному вопросу с Саудовской Аравией. Американский лидер надеется на увеличение поставок нефти в ближайшие недели. Добиться этого президент США хочет, чтобы остановить рост цен на бензин в стране. Именно этот вопрос сейчас наиболее сильно волнует рядовых американцев, так как он негативно влияет на инфляцию.