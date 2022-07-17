В МВД сообщили о правилах получения официальных документов для граждан Украины, ДНР и ЛНР

Действующее законодательство позволяет гражданам Украины, ДНР и ЛНР широкие возможности для оформления в упрощенном порядке необходимых документов на получение права временного или постоянного проживания в России, а также приобретения гражданства РФ.

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В случае оформления официальных документов для проживания и работы в России гражданам Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик необходимо будет пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и анкетирование. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Вне зависимости от выбранного гражданином правового статуса на территории России при его обращении для получения соответствующего документа он проходит административные процедуры, связанные с дактилоскопической регистрацией, фотографированием и анкетированием биографических данных», - передает сообщение пресс-центра ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что в целях получения таких документов граждане Украины и ЛДНР должны обратиться в органы внутренних дел с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ, о выдаче патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, а также о предоставлении статуса беженца или временного убежища.

Отмечается, что, несмотря на введенный упрощенный порядок получения документов для граждан Украины и дружественных республик, а также повышенное внимание к рассмотрению обращений сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных органов министерства иностранных России, встречаются отдельные ситуации, когда, у людей нет документов, удостоверяющих личность, либо отсутствует принимающая сторона.

По словам представителя пресс-центра, для решения данной проблемы в некоторых регионах страны работают оперативные штабы, а также функционируют горячие линии по приему обращений граждан, прибывших на территорию страны из Украины, ДНР и ЛНР.

Также сообщается, что действующее законодательство дает возможность гражданам Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик широкий спектр возможностей для оформления в упрощенном порядке необходимых документов на получение права временного или постоянного проживания в России, а также приобретения гражданства РФ.

Ранее стало известно, что в Трудовом кодексе могут на законодательном уровне закрепить необходимость указывать в трудовом соглашении между работодателями и мигрантами данные о едином документе с электронным носителем, о действительной учетной записи в реестре иностранных работников и условиях оказания первой медицинской помощи. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте МВД России.