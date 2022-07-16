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В МВД предложили вносить в трудовые соглашения мигрантов сведения единого документа с чипом

Максим Крюков
04:34 16.07.2022
Соответствующий законопроект был размещен на официальном сайте ведомства.
В МВД предложили вносить в трудовые соглашения мигрантов сведения единого документа с чипом
© Фото: Денис Гришкин, РИА Новости
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В Трудовом кодексе могут на законодательном уровне закрепить необходимость указывать в трудовом соглашении между работодателями и мигрантами данные о едином документе с электронным носителем, о действительной учетной записи в реестре иностранных работников и условиях оказания первой медицинской помощи. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте МВД России.

«В трудовом договоре с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, указываются сведения о едином документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина на территории РФ, с электронным носителем информации, действительной учетной записи в реестре иностранных работников», - говорится в документе ведомства.

Согласно законопроекту, обязательным пунктом для включения в трудовой договор с иностранным работником может стать основание оказания ему медпомощи в течение срока действия трудового договора. В частности, подразумеваются реквизиты страхового полиса со сроком действия не менее одного года.

Также сообщается, что в настоящий момент в трудовом договоре необходимо указание фамилии, имени, отчества сотрудника и наименование работодателя, которые заключили трудовой договор, информация о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя, ИНН, а также место и дата заключения трудового договора. Кроме того, в нем должны быть прописаны все трудовые функции сотрудника, дата начала деятельности, условия оплаты труда, а также график рабочего времени и времени отдыха. Согласно проекту закона министерства внутренних дел, перечисленные условия будут сохранены в трудовом договоре.

Ранее министерство внутренних дел России разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Их подготовили во исполнение поручений президента Владимира Путина и уже внесли на рассмотрение в правительство. Предполагается, что изменения внесут в уголовный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях и в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

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