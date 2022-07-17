Пожарных отвели от места крушения украинского самолета в Греции из-за возможной токсичности груза

По словам начальника гражданской защиты округа, токсичность перевозимого самолетом груза неизвестна, а на место происшествия ожидается выезд группы пиротехников.

© Фото: Nick_Vp21, Twitter

Сотрудникам пожарной службы, журналистам и жителям близлежащего населенного пункта приказали немедленно отойти на безопасное расстояние от разбившегося украинского грузового самолета «Антонов» из-за токсичности груза, которое перевозило воздушное судно. Об этом сообщает греческое издание skai.gr, ссылаясь на заявление начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса.

«Приказ немедленного отвода сил пожарной службы был отдан из-за того, что неизвестна токсичность груза, который перевозился самолетом. В настоящее время самолет продолжает гореть в поле в районе Палеохори», - заявил Кивракис.

По словам начальника гражданской защиты, токсичность перевозимого самолетом груза неизвестна, а на место происшествия ожидается выезд группы пиротехников. Они должны будут проверить опасность содержимого и принять решение о дальнейших действиях. Представители пожарной службы сообщают, что они действуют с безопасного расстояния, поскольку в этом районе также сообщается о разбросанных снарядах.

Ранее было опубликовано видео крушения украинского самолета «Антонов» в Греции. На кадрах видны падение и дальнейший взрыв грузового самолета украинской авиакомпании. Борт выполнял рейс из Сербии в Иорданию. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.