В Приморском крае грязевой поток обрушился на жилые дома

Из домов извлекли пятерых человек, ведутся поиски еще одного ребенка.

© Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым, РИА Новости

В Приморском крае грязевой сель сошел на жилые дома, спасатели извлекли из-под домов пятерых человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о сходе грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе поступила спасателям в 17.50 мск. К месту сразу выдвинулись специалисты пожарной службы.

«По предварительным данным, прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек, в том числе двоих детей, одна женщина госпитализирована. На данный момент пожарными проводятся поиски двухлетнего ребенка», - говорится в сообщении.

Грязевой поток в настоящий момент остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия направлена тяжелая техника.