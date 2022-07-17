В Тверской области загорелось психоневрологическое отделение Конаковской больницы

В результате пожара один человек погиб и десять пострадали.

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В психоневрологическом отделении Конаковской центральной районной больницы (ЦРБ) в Тверской области произошел пожар, в результате чего один человек погиб и десять пострадали. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что о происшествии в отдельном здании Конаковской ЦРБ стало известно в районе полуночи. Девять человек были эвакуированы в главный корпус медучреждения, в настоящий момент их осматривают медики.

Ранее стало известно, что произошло возгорание в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В столичном главке МЧС сообщили, что огнем был объят балкон одной из квартир на десятом этаже по Новочеремушкинской улице. Отмечается, что частично пламя перекинулось на квартиру этажом выше. На опубликованных кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из окон, и клубы густого дыма.