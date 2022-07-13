Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-западе Москвы

О причинах возгорания и возможных пострадавших пока ничего не известно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жилой многоэтажный дом полыхает на юго-западе Москвы. В столичном главке МЧС сообщили, что огнем объят балкон одной из квартир на десятом этаже по Новочеремушкинской улице.

Частично пламя перекинулось на квартиру этажом выше. На опубликованных кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из окон, и клубы густого дыма.

Пожар удалось локализовать. О его причинах и возможных пострадавших ничего не сообщается.