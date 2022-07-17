В ДНР из-за оружия НАТО увеличилось число жертв среди гражданских

С начала спецоперации территория Республики была более 30 раз атакована ракетами ТРК «Точка-У».

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Количество жертв среди гражданского населения ДНР увеличилось более чем в два раза из-за применения боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом рассказал военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев.

«За период с начала спецоперации территория ДНР была более 30 раз атакована ракетами ТРК "Точка-У", зафиксировано более 400 эпизодов обстрелов снарядами образца НАТО», - отметил он.

По словам Переверзева, с началом применения ВСУ вооружений стран НАТО также в 2,5 раза увеличилось количество разрушений гражданской инфраструктуры.

Несколькими днями ранее администрация США поддержала проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Ожидается, что Киев в следующем финансовом году может получить от Штатов $1 млрд в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины, а также барражирующие снаряды Switchblade-600 на $75 млн.