Официальный представитель МИД России также отметила, что эффект от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».

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Жители Европы дождались эффекта от санкций против Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России также отметила, что эффект от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европу подождать эффекта антироссийских санкций. Как считает Боррель, «для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени».