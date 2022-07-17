В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова указала Боррелю на эффект от антироссийских санкций для Европы

Игнат Далакян
23:38 17.07.2022
Официальный представитель МИД России также отметила, что эффект от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».
Захарова указала Боррелю на эффект от антироссийских санкций для Европы
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
Читайте нас на:

Жители Европы дождались эффекта от санкций против Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России также отметила, что эффект от санкций страны Европы уже дождались, а «Боррель даже этого не знает».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европу подождать эффекта антироссийских санкций. Как считает Боррель, «для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
На месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела семерых человек
22:30 В стране и мире
Видео
Большая польская мечта: зачем в Варшаве хотят «расчленить» Россию и Украину
21:42 В стране и мире
статья
Новая модель экономики: как Россия собирается ответить на санкционные вызовы Запада
18:21 Армия
Видео
Освободить Северск и Соледар: как проходит продвижение союзных войск в ДНР
16:50 Вопросы истории
Видео
Поисковики узнали настоящую дату начала Сталинградской битвы
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.