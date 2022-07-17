Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу

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Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли свадьбу спустя год после воссоединения и почти 20 лет с их первой помолвки. Об этом сообщает портал TMZ.

Как уточняется, брак звезд был заключен в субботу, 16 июля, в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит Лас-Вегас.

Знаменитости решили продолжить отношения в прошлом году после долгого расставания. У пары состоялась помолвка еще в 2002-м году. Но она была расторгнута спустя всего два года, в январе 2004 года.

В конце июня СМИ узнали о планах Бена Аффлека и Дженифер Лопес пожениться. Источник, близкий к паре утверждал, что хочет жениться на певице до конца этого года, так как боится потерять ее во второй раз. Также он рассказал, что звездам давно известны «хорошие и плохие» стороны друг друга. Звездная пара не начинает свои отношения с нуля.