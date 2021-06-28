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СМИ узнали о планах Бена Аффлека и Дженифер Лопес пожениться

Виктория Ивашечкина
08:25 28.06.2021
Голливудские звезды встречались в течение нескольких лет в начале 2000-х, однако, дело до свадьбы так и не дошло.
СМИ узнали о планах Бена Аффлека и Дженифер Лопес пожениться
© Фото: Hubert Boesl , Globallookpress
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Американская актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек планируют заключить брак до конца текущего года. Об этом пишет издание The Sun.

Источник, близкий к паре, уточнил, что Аффлек хочет жениться на певице до конца этого года, так как боится потерять ее во второй раз.

«Технически новым отношениям может быть несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», - уточнил он.

Источник также отметил, что звездам давно известны «хорошие, плохие и уродливые» стороны друг друга. Они не начинают с нуля.

Знаменитости встречались в 2000-х. Тогда актер сделал предложение певице, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 стало известно, что Лопес и Аффлек расстались.

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