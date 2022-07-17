Большая польская мечта: зачем в Варшаве хотят «расчленить» Россию и Украину

Президент Украины Зеленский уже согласился предоставить полякам «особый статус» в стране, но на этом они не остановятся.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Польша в предвкушении грядущего раздела Украины и захвата своих «исторических» восточных территорий. На этой неделе сам президент Владимир Зеленский сделал еще один шаг в этом направлении. И уже фактически превратил Украину в польский протекторат.

Согласно плану, Зеленский согласился предоставить гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод польских войск на запад страны. И этим Варшава, конечно, не ограничится и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.

Подготовка в разгаре. В четверг президенты Литвы и Польши проинспектировали воинские части, находящиеся поблизости от так называемого Сувалкского коридора - это польско-литовский участок границы протяженностью 60 километров. На границе с Украиной на неделе также был замечен эшелон, который перевозил польский танковый батальон. Ранее в Варшаве заявляли, что передадут Киеву более 200 танков.

Дальше всех пошел бывший президент Польши Лех Валенса. Он не стал маскироваться и огласил истинный смысл большой польской мечты. Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, и сократить численность населения нашей страны до 50 миллионов человек.

О том, как в Польше собираются реализовать свои амбициозные планы и какие шаги для этого уже предпринимаются, - в репортаже Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».