Большая польская мечта: зачем в Варшаве хотят «расчленить» Россию и Украину
Польша в предвкушении грядущего раздела Украины и захвата своих «исторических» восточных территорий. На этой неделе сам президент Владимир Зеленский сделал еще один шаг в этом направлении. И уже фактически превратил Украину в польский протекторат.
Согласно плану, Зеленский согласился предоставить гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод польских войск на запад страны. И этим Варшава, конечно, не ограничится и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.
Подготовка в разгаре. В четверг президенты Литвы и Польши проинспектировали воинские части, находящиеся поблизости от так называемого Сувалкского коридора - это польско-литовский участок границы протяженностью 60 километров. На границе с Украиной на неделе также был замечен эшелон, который перевозил польский танковый батальон. Ранее в Варшаве заявляли, что передадут Киеву более 200 танков.
Дальше всех пошел бывший президент Польши Лех Валенса. Он не стал маскироваться и огласил истинный смысл большой польской мечты. Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, и сократить численность населения нашей страны до 50 миллионов человек.
О том, как в Польше собираются реализовать свои амбициозные планы и какие шаги для этого уже предпринимаются, - в репортаже Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».