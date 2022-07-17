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На месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела семерых человек

Виктория Ивашечкина
21:58 17.07.2022
Все восемь членов экипажа воздушного судна погибли.
На месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела семерых человек
© Фото: CKazantzoglou, Twitter
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В Греции на месте крушения украинского самолета Ан-12 нашли тела семи из восьми членов экипажа. Об этом сообщает Национальный центр операций и кризисного управления.

Уточняется, что три тела извлекли из под обломков. Об этом сообщил руководитель подразделения по обезвреживанию боеприпасов, передает News247.

Напомним,16 июля, в Греции потерпел крушение Ан-12. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя. Спустя некоторое время ему дали разрешение на аварийную посадку. Однако самолет упал и разбился в поле. Все восемь членов экипажа погибли.

«Самолет вылетел из сербского Ниша в 20:40 по местному времени и перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности покупателю в Бангладеш», - прокомментировал министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Поисково-спасательная операция началась немедленно, были мобилизированы пожарная служба, полиция, служба гражданской защиты, министерство национальной обороны и местные органы власти.

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