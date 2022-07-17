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Новая модель экономики: как Россия собирается ответить на санкционные вызовы Запада

Анна Касаткина
21:42 17.07.2022
Оперативный перевод всей отечественной промышленности в режим мобилизации стал насущной необходимостью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Viktor Pogontsev. Russian Look, Global Look Press
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Запад объявил России нам не только информационную, идеологическую, но и экономическую войну. Президент США Джо Байден открыто говорит, что сейчас все направлено на выматывание и истощение ресурсов РФ. В этом цель и смысл санкций. 

Оперативный перевод всей отечественной промышленности, если не на военные рельсы, то в  режим мобилизации - сейчас насущная необходимость. Речь идет как о точечных потребностях, возникающих в ходе спецоперации, так и в целом о технологическом суверенитете.

Эти темы были в центре внимания в пятницу на внеочередном пленарном заседании Госдумы. Депутаты вышли из отпуска, чтобы утвердить министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в новой должности вице-премьера, и провести ряд инициатив, которые  касаются поддержки экономики, граждан и военнослужащих в нынешних непростых условиях. 

Подробнее о том, какие важные перестановки произошли на минувшей неделе во властных структурах, и что в ближайшее время будет предпринято для поддержания российской экономики и промышленности - в репортаже Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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