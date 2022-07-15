Мантуров рассказал, производству какого оружия уделяется особое внимание в России

Министр добавил, что это связано не только с потребностями в рамках специальной военной операции, но и с дальнейшим перевооружением Российской армии, авиации и флота.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новейшее вооружение и беспилотники являются приоритетными для производства. С таким заявлением выступил в Госдуме глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Основное внимание мы уделяем масштабированию производства высокоточных и других новейших вооружений и технике, в том числе беспилотной авиации», - сказал глава ведомства.

Министр добавил, что это связано не только с потребностями в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, но и с дальнейшим перевооружением Российской армии, авиации и флота.

Сегодня в Госдуме проходит внеочередное заседание палаты. На нем будет рассмотрена кандидатура Мантурова на пост заместителя председателя правительства РФ.