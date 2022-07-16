Лесные пожары и гибель людей: последствия аномальной жары в странах Европы

За неделю в Португалии от 45-градусного зноя уже пострадали 135 человек.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Красный уровень погодной опасности объявили в Великобритании из-за сильнейшей жары. Ожидается повышение температуры воздуха до сорока градусов. В Испании этот порог уже пройден. С неба падают обезвоженные птицы.

Солнце, ветер и отсутствие дождей привели в Европе к многочисленным природным пожарам. Горят леса и сельскохозяйственные поля.

Юго-Запад Франции в языках пламени. Огнем охвачены леса на территории сравнимой с площадью небольшого государства Монако. Дым подобрался в плотную к Бордо. В период отпусков там в его пригороде много кемпингов, эвакуировали более пятисот отдыхающих.

Пальмы полыхают на морском побережье Тест-де-Бюш. Огонь в считанных метрах от домов и станции катеров. Тушить с помощью авиации - мало. Пожарным нужно проходить к очагам в плотный лес, но из-за ветра пламя раздувается быстрее, чем передвигаются спасатели.

Пожары в Европе спровоцированы аномальной жарой и засухой, какой не было семьдесят лет. Температура воздуха ниже плюс 30 не опускается уже второй месяц. Горячий сухой воздух надувает с севера Африки. И первой на себя принимает удар Португалия. Плюс 45. За неделю пострадали 135 человек. Но не все хотят покидать свои дома.

Португальские леса и поля для гольфа тушат тридцать самолетов. На подступах к Лиссабону перекрыты трассы. А в соседней Испании жара бьет по фауне. В плюс 41 от обезвоживания птицы начали падать с неба на землю.

В жару испанцы обрывают горячие линии служб экстренной помощи звонками. Из-за проблем с электричеством не работают кондиционеры.

Огонь грозил и детскому лагерю в провинции Саламанка. Оттуда эвакуировали 50 детей. В регионах Испании объявлены оранжевый, то есть высокий, и красный - чрезвычайный уровни опасности. Климатологи задумались над названием для стихии.

Критическая ситуация и в Хорватии. Там огонь уничтожил двадцать домов. Жители показывают, от их имущества остался лишь пепел.

От жары изнывают даже северные регионы Европы. В Великобритании прогнозируют новый национальный рекорд +39. Остановлена работа военной авиабазы Кранулл, жара плавит асфальтовое покрытие аэродрома. При этом синоптики не прогнозируют улучшение климатической ситуации на ближайшей недели.