Боррель заявил, что позиция Брюсселя по Украине не преобладает среди стран G20

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Общепринятая позиция стран-членов Евросоюза по вопросу Украины пока не преобладает среди участников G20. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», - написал Боррель в своем блоге.

По мнению Борреля, многие страны открыто не занимают ничью сторону, опасаясь геополитических последствий.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза поделился итогами заседания глав МИД ЕС и сказал, что вопрос нового финансирования военной помощи Украине не обсуждался, так как денежных средств у Киева пока достаточно.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Основная цель – защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны страны особо подчеркнули, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием, исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.